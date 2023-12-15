Наглядова рада Meta визнала неправомірним видалення контенту про "Азов" та відновила допис
У дописі, видаленому Meta, містився заклик повернути бійців полку "Азов" з російського полону. Після того, як Наглядова рада звернула увагу на цю скаргу, компанія скасувала своє рішення і відновила допис
Про це йдеться у рішенні Наглядової ради від 8 грудня 2023 року, повідомляє Центр демократії та верховенства права.
Зазначається, що у грудні 2022 року користувач з України опублікував в Instagram допис із зображенням символу полку “Азов”, поверх якого було розміщено текст із запитанням “де Азов?”.
У дописі йшлося про те, що понад 700 бійців “Азову” на той час перебували в російському полоні. Користувач закликав повернути всіх “азовців” з полону. Цей допис отримав майже 800 переглядів. Автоматизовані системи Meta виявили його та видалили з платформи на підставі своєї політики щодо небезпечних організацій та осіб, яка забороняє контент зі схваленням, підтримкою та представництвом організацій і осіб, які Meta класифікує як “небезпечні”.
Користувач оскаржив видалення допису і наголосив на важливості поширення такої інформації під час війни. Він зазначив, що контент не порушує політику Meta, оскільки Meta дозволяє контент із коментарями, які стосуються полку “Азов”.
Зазначається, що Meta повідомила Наглядовій раді, що видалила полк “Азов” зі свого списку небезпечних організацій та осіб у січні 2023 року.
Після того, як Наглядова рада звернула увагу Meta на цю справу, компанія вирішила, що видалення допису було помилковим, відновила його в Instagram та визнала, що полк “Азов” більше не розглядається компанією як небезпечна організація.
Наглядова рада визнала неправомірним початкове рішення Meta видалити контент.
Оскільки після передачі цієї справи до Наглядової ради компанія Meta визнала свою помилку і скасувала початкове рішення щодо видалення контенту про “Азов”, Рада розглянула цю справу і винесла рішення у спрощеному порядку.
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