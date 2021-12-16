Нам не назвали рік, коли Україна стане членом НАТО, - Кулеба

Про це Дмитро Кулеба повідомив 16 грудня після зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.



За словами міністра, на зустрічі обговорили питання стратегію євроатлантичної інтеграції України та потребу зміцнювати Збройні сили України за допомогою взаємодії з НАТО та союзниками.



"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - сказав Кулеба.



Проте на зустрічі було підтверджено, що дискусія про те, коли та як Україна стане членом НАТО, буде відбуватися без урахування вимог Росії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що Росія не має права диктувати Україні та Грузії вибір щодо вступу до НАТО.

16 грудня Єнс Столтенберг заявив, що Альянс працює над новою стратегічною концепцією, яка буде враховувати агресивну поведінку РФ та відображати намір Альянсу тісно співпрацювати з Україною.