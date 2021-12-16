Нам не назвали рік, коли Україна стане членом НАТО, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що візит президента Володимира Зеленського до Брюсселя був успішний, і НАТО підтримує євроатлантичний курс України, проте не уточнює, коли саме держава зможе приєднатися до Альянсу
Про це Дмитро Кулеба повідомив 16 грудня після зустрічі Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
За словами міністра, на зустрічі обговорили питання стратегію євроатлантичної інтеграції України та потребу зміцнювати Збройні сили України за допомогою взаємодії з НАТО та союзниками.
"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - сказав Кулеба.
Проте на зустрічі було підтверджено, що дискусія про те, коли та як Україна стане членом НАТО, буде відбуватися без урахування вимог Росії.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
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- 16 грудня Єнс Столтенберг заявив, що Альянс працює над новою стратегічною концепцією, яка буде враховувати агресивну поведінку РФ та відображати намір Альянсу тісно співпрацювати з Україною.
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