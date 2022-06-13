"Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується": Зеленський звернувся до American Jewish Committee Global Forum
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee на форумі однієї з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України
Про це інформуют ьна сторінці у фейсбук Офісу президента України.
"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу", – сказав Зеленський.
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