Про це інформуют ьна сторінці у фейсбук Офісу президента України.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу", – сказав Зеленський.

Довідково. American Jewish Committee – Американський єврейський комітет – це єврейська правозахисна група, заснована 11 листопада 1906 року. Це одна з найстаріших єврейських організацій адвокатури, і, за даними The New York Times, "широко розглядається як декан американських єврейських організацій".

13 червня радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем.

Очільник МЗС України провів телефонні розмови з польським та литовським колегами, вони обговорили постачання важкої зброї, сьомий пакет санкцій та розблокування експорту України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні.

7 червня міністр оборони Литви Арвідаса Анушаускас повідомив, що країна передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі.

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