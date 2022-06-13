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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується": Зеленський звернувся до American Jewish Committee Global Forum

"Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується": Зеленський звернувся до American Jewish Committee Global Forum

13 червня, 2022 понедiлок
13:27
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee на форумі однієї з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України

Про це інформуют ьна сторінці у фейсбук Офісу президента України.

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу", – сказав Зеленський.

Довідково. American Jewish Committee – Американський єврейський комітет – це єврейська правозахисна група, заснована 11 листопада 1906 року. Це одна з найстаріших єврейських організацій адвокатури, і, за даними The New York Times, "широко розглядається як декан американських єврейських організацій".
  • 13 червня радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем. 
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  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні.
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Світ
Володимир Зеленський
зброя США
зброя для України
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