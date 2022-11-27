Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан

Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан

27 листопада, 2022 неділя
12:14
війна з Росією Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі потрібно зробити все, аби Україна залишалась суверенною державою, щоб Росія не могла загрожувати європейським державам у майбутньому

Про це повідомило видання 24.hu із покликанням на виступ Орбана на конгресі Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він віцепрезидент.

Стало відомо, що оцінюючи політичну ситуацію в Європі угорський прем’єр зазначив, що сьогодні європейський континент стикається з кількома серйозними викликами одночасно: війною в Україні, економічною кризою, нелегальною міграцією й "поширенням західної неомарксистської ідеології".

Читайте також: Орбан став союзником Путіна у війні в Україні

"Європа єдина щодо своїх цілей, головне, аби Росія не становила загрози безпеці Європи. А для цього нам потрібна суверенна Україна", - заявив Орбан.

Окрім цього, він також вказав на розбіжності в баченні різними європейськими державами інструментів відновлення миру в Європі, особливо щодо запровадження санкцій, зауваживши, що тут "думки розходяться" і дебати з Угорщиною стосовно санкцій "будуть і надалі".

Орбан зазначив, що наразі нагальною потребою є уникнути рецесії й він переконаний, що економіки Центральної Європи досягнуть успіху, але "підвищення цін на енергоносії через війну та санкції Брюсселя дуже ускладнить це".

  • 20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликав їх переглянути санкційну політику щодо Росії.
  • Після заяви Віктора Орбана про ризики для Євросоюзу через допомогу Києву в Міністерстві закордонних справ України наголосили: така допомога з боку ЄС є не благодійництвом, а інвестицією в безпеку Європи.
  • 29 жовтня стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна не отримує критичної шкоди через позицію Угорщини на міжнародній арені.
  • Нагадаємо, Угорщина відмовляється надавати зброю Україні і навіть транспортувати її через свою територію, демонструючи відверто проросійську політику. Проте країна охоче приймає біженців з України і допомагає їм.
  • 11 листопада стало відомо, що кількість угорців, яким подобається проросійська політика уряду Угорщини, від весни зменшилася аж на 17% і становить майже 39%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
25 листопада, 2022 п'ятниця
У нас тут знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
26 листопада, 2022 субота
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
росія мобілізація орки окупанти
26 листопада, 2022 субота
В ISW викрили Путіна у брехні про зустріч з матерями мобілізованих
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
12:12
Руслан Стефанчук
Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук
12:05
OPINION
Борислав Береза
У росіян залишається лише одне місце в українському фольклорі та гуморі
11:55
електроенергія
Дефіцит потужності в Україні становить 20%, зростає споживання енергії через похолодання, - Укренерго
11:53
долар евро гривня обмін валют
Курс валют на 27 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:43
Оновлено
Дві ракети влучили в Кривий Ріг
Дві ракети влучили в Кривий Ріг: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватні будинки
11:37
Ділліан Вайт та Бенджамін Франклін (ліворуч)
Ексчемпіон світу WBC переможно повернувся на ринг після поразки нокаутом від Ф'юрі
11:13
Олаф Шольц
"Росія вже не виграє цю війну": Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ
10:54
відключення світла
У Києві та області ввели екстрені відключення світла
10:52
На фото втрати окупантів
ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів, - Генштаб
10:27
на фото ЗСУ
В ISW спрогнозували, коли на Донбасі станеться загострення на фронті
10:03
OPINION
Сергій Фурса
Росія — просто хвороба. І нам потрібен час, щоб одужати. І одужання – це ніколи не приємний процес
10:01
окупанти орки танк рф
Британська розвідка вказала напрямок, на якому РФ планує великий наступ на Донеччині
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни зазнають великих втрат особового складу біля Авдіївки та Марʼїнки, - речник Східного угруповання військ Череватий
09:26
Марко Бушманн
Розслідування воєнних злочинів в Україні: міністри юстиції G7 планують провести першу в історії зустріч
08:56
ЗСУ
ЗСУ завдали удару по зосередженню живої сили окупантів: 100 осіб поранено
08:41
російські військові
Російські військові минулої доби вбили п'ятьох жителів Донеччини
08:26
російські військові окупанти
У РФ з 10 грудня почнеться нова хвиля прихованої мобілізації, - Генштаб
08:01
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни проти війни, але не проти того, що Путін та їх армія робить з українцями
05:30
Інфографіка
Збірна Іспанії
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 27 листопада
04:29
Оновлено
Віктор Циганков (в центрі)
УПЛ: "Динамо" не змогло переграти "Металіст 1925", результати та розклад інших матчів 15-го туру
03:46
Володимир Путін, Михайло Ведерніков
Губернатор Псковської області поскаржився на безпілотники НАТО, які до 24 лютого намагались вторгнутись у Росію
03:25
Дмитро Підручний
Визначився склад збірної України з біатлону на 1-й етап Кубка світу
02:32
Ренато Балестра
Помер італійський модельєр Ренато Балестра
02:19
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
01:43
Вероніка Накота
Українка та українець тріумфували на ЧС з боксу серед молоді
01:10
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами
00:50
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу
00:38
Є інформація про нові ракетні удари та блекаути, - Арахамія попередив українців
00:26
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росія зі станкового гранатомета обстріляла прикордонне село на Сумщині
00:11
Артем Довбик, збірна України
В Італії відновився інтерес до українського бомбардира Довбика
2022, субота
26 листопада
23:46
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину
23:25
Одеса комендантська година
Одеса - пріоритет Росії. У Чорному морі суттєве угруповання флоту, - ОК "Південь"
23:09
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: результати усіх матчів 26 листопада
23:04
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина впевнено перемогла Мексику на ЧС-2022
21:24
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
21:10
ЗСУ
ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ
20:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія є державою, яку захопила терористична організація, - Портников
20:43
окупанти
У Пологах ворог тримає полонених воїнів ЗСУ, а у Джанкої та в ОРДО тренує мобілізованих, - Генштаб
20:31
Токаєв
У день інавгурації Токаєва в Астані затримали десятки людей
20:10
Ексклюзив
ракета
Обстріли інфраструктури України ніяк не впливають на лінію фронту, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV