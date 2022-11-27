Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі потрібно зробити все, аби Україна залишалась суверенною державою, щоб Росія не могла загрожувати європейським державам у майбутньому
Про це повідомило видання 24.hu із покликанням на виступ Орбана на конгресі Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він віцепрезидент.
Стало відомо, що оцінюючи політичну ситуацію в Європі угорський прем’єр зазначив, що сьогодні європейський континент стикається з кількома серйозними викликами одночасно: війною в Україні, економічною кризою, нелегальною міграцією й "поширенням західної неомарксистської ідеології".
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"Європа єдина щодо своїх цілей, головне, аби Росія не становила загрози безпеці Європи. А для цього нам потрібна суверенна Україна", - заявив Орбан.
Окрім цього, він також вказав на розбіжності в баченні різними європейськими державами інструментів відновлення миру в Європі, особливо щодо запровадження санкцій, зауваживши, що тут "думки розходяться" і дебати з Угорщиною стосовно санкцій "будуть і надалі".
Орбан зазначив, що наразі нагальною потребою є уникнути рецесії й він переконаний, що економіки Центральної Європи досягнуть успіху, але "підвищення цін на енергоносії через війну та санкції Брюсселя дуже ускладнить це".
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