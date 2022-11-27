Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан

Про це повідомило видання 24.hu із покликанням на виступ Орбана на конгресі Міжнародного об’єднання християнських демократів (CDI), де він віцепрезидент.

Стало відомо, що оцінюючи політичну ситуацію в Європі угорський прем’єр зазначив, що сьогодні європейський континент стикається з кількома серйозними викликами одночасно: війною в Україні, економічною кризою, нелегальною міграцією й "поширенням західної неомарксистської ідеології".

Читайте також: Орбан став союзником Путіна у війні в Україні

"Європа єдина щодо своїх цілей, головне, аби Росія не становила загрози безпеці Європи. А для цього нам потрібна суверенна Україна", - заявив Орбан.

Окрім цього, він також вказав на розбіжності в баченні різними європейськими державами інструментів відновлення миру в Європі, особливо щодо запровадження санкцій, зауваживши, що тут "думки розходяться" і дебати з Угорщиною стосовно санкцій "будуть і надалі".

Орбан зазначив, що наразі нагальною потребою є уникнути рецесії й він переконаний, що економіки Центральної Європи досягнуть успіху, але "підвищення цін на енергоносії через війну та санкції Брюсселя дуже ускладнить це".

20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликав їх переглянути санкційну політику щодо Росії.

Після заяви Віктора Орбана про ризики для Євросоюзу через допомогу Києву в Міністерстві закордонних справ України наголосили: така допомога з боку ЄС є не благодійництвом, а інвестицією в безпеку Європи.

29 жовтня стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна не отримує критичної шкоди через позицію Угорщини на міжнародній арені.

Нагадаємо, Угорщина відмовляється надавати зброю Україні і навіть транспортувати її через свою територію, демонструючи відверто проросійську політику. Проте країна охоче приймає біженців з України і допомагає їм.

11 листопада стало відомо, що кількість угорців, яким подобається проросійська політика уряду Угорщини, від весни зменшилася аж на 17% і становить майже 39%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb