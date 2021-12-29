Намагалися перетнути кордон на Луганщині: прикордонники затримали п'ятьох громадян Узбекистану

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.



За даними прикордонників, порушники мали заборону на в'їзд до Росії, тому хотіли перетнути кордон за межами офіційних пунктів пропуску.



Стосовно іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП, де вчинення правопорушення групою осіб обтяжує покарання.



"За передноворічну подорож, яка так і не втілилась у життя, громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, прикордонники затримали росіянина, який грабував будинки в Україні і намагався виїхати з украденими речами до РФ.