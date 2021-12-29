Намагалися перетнути кордон на Луганщині: прикордонники затримали п'ятьох громадян Узбекистану
Прикордонники спільно з співробітниками СБУ затримали на українсько-російському кордоні п'ятьох громадян Узбекистану, які намагалися перетнути держкордон поза встановленими пунктами пропуску
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
За даними прикордонників, порушники мали заборону на в'їзд до Росії, тому хотіли перетнути кордон за межами офіційних пунктів пропуску.
Стосовно іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП, де вчинення правопорушення групою осіб обтяжує покарання.
"За передноворічну подорож, яка так і не втілилась у життя, громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження", - зазначили у Держприкордонслужбі.
- Нагадаємо, прикордонники затримали росіянина, який грабував будинки в Україні і намагався виїхати з украденими речами до РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе