Напад на прикордонників у Сумській області: підозрюваних співробітників СБУ відправили під домашній арешт
Співробітників СБУ, яких підозрюють у нападі на прикордонників в Сумській області, відправили під цілодобовий домашній арешт
Про це повідомили Укрінформу в пресцентрі Службі безпеки України.
"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - сказали в СБУ.
Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.
- У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.
- Співробітники Державного бюро розслідування затримали двох працівників Служби безпеки України, які напали та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.
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