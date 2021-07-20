Напад на прикордонників у Сумській області: підозрюваних співробітників СБУ відправили під домашній арешт

Про це повідомили Укрінформу в пресцентрі Службі безпеки України.

"Співробітникам СБУ суд призначив цілодобовий домашній арешт", - сказали в СБУ.



Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.

У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.

Співробітники Державного бюро розслідування затримали двох працівників Служби безпеки України, які напали та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.