Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів
У тимчасово окупованому Маріуполі впродовж кількох днів застрелили двох російських віськових і зарізали ще чотирьох
Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.
"Двох військових (один з них – офіцер) було застрелено на вулицях міста. Загиблим стріляли у потилицю. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь. Поряд із тілами знайшли портрет Путіна. На ньому кров'ю одного із вбитих було написано: "Йдіть!", - йдеться у повідомленні.
За даними міськради, російські пропагандисти припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів.
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