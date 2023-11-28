Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

"Двох військових (один з них – офіцер) було застрелено на вулицях міста. Загиблим стріляли у потилицю. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь. Поряд із тілами знайшли портрет Путіна. На ньому кров'ю одного із вбитих було написано: "Йдіть!", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, російські пропагандисти припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів.