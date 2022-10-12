Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Наполі" - "Аякс" проходив у Неаполі та закінчився внічию - 4:2. У ворота шотландців забили Ірвінг Лосано, Хвіча Кварацхелія, Джакомо Распадорі та Віктор Осімхен.

За нідерландців забили Деві Классен та Стівен Бергвейн, який реалізував пенальті на 83-й хвилині.

Після 4-х матчів "Наполі" набрав 12 очок і гарантував собі місце у плей-офф. В "Аякса" 3 бали та третя позиція. Свій матч розпочнуть о 22:00 "Ліверпуль" (6 балів) і "Рейнджерс" (0).

Ліга чемпіонів

4-й тур. Група А

12 жовтня

"Наполі" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди) 4:2

Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Лосано, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)

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