"Наполі" розгромив "Аякс" у Лізі чемпіонів
Італійський "Наполі" розгромив нідерландський "Аякс" у 4-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Наполі" - "Аякс" проходив у Неаполі та закінчився внічию - 4:2. У ворота шотландців забили Ірвінг Лосано, Хвіча Кварацхелія, Джакомо Распадорі та Віктор Осімхен.
За нідерландців забили Деві Классен та Стівен Бергвейн, який реалізував пенальті на 83-й хвилині.
Після 4-х матчів "Наполі" набрав 12 очок і гарантував собі місце у плей-офф. В "Аякса" 3 бали та третя позиція. Свій матч розпочнуть о 22:00 "Ліверпуль" (6 балів) і "Рейнджерс" (0).
Ліга чемпіонів
4-й тур. Група А
12 жовтня
"Наполі" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди) 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Лосано, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
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