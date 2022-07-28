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Нардеп Чийгоз про призначення генпрокурора: президент висуває важливих особисто для нього людей

28 липня, 2022 четвер
12:56
Суспільство Ахтем Чийгоз

Народний депутат від Європейської солідарності Ахтем Чийгоз вважає, що влада в Україні формується непослідовно

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Влада під тиском робить кроки, які не хоче. Призначений генеральний прокурор - суперечлива людина і це викликає стурбованість. Тиск буде тривати й далі з боку наших партнерів тому, що всі роки влада формується непослідовно. Коли президент виставляє фігури, які важливі для нього особисто - це погана кадрова політика. Ми будемо бачити ще голосні відставки", - підкреслив Чийгоз.

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