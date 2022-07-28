Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Влада під тиском робить кроки, які не хоче. Призначений генеральний прокурор - суперечлива людина і це викликає стурбованість. Тиск буде тривати й далі з боку наших партнерів тому, що всі роки влада формується непослідовно. Коли президент виставляє фігури, які важливі для нього особисто - це погана кадрова політика. Ми будемо бачити ще голосні відставки", - підкреслив Чийгоз.

19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.

27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна.

27 липня Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України

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