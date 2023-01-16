Народні депутати вимагають від ОП звільнити Арестовича: триває збір підписів

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він розповів, що наразі народні депутати збирають підписи з вимогою "звільнити скандального радника ОП". Нардепи також вимагають офіційної заяви, що слова Арестовича про влучання ракети в житловий будинок у Дніпрі не є офіційною позицією уряду.

"Детектор медіа" надає повний текст заяви, у якій йдеться, що Олексій Арестович поширив неправдиву інформацію, яку використали у своїх інтересах російські пропагандисти. Також зазначається, що вислови Арестовича "більше нагадують політичну діяльність та формування власного іміджу, ніж виконання інформаційної чи пропагандистської функції".

"Таким чином, прикриваючись статусом, який в очах суспільства гарантує йому доступ до реальної інформації, Олексій Арестович поширив дезінформацію та корисні ворогу вигадки. Очевидно, це було зроблено заради приватних інтересів, але в даній ситуації вони повністю суперечать інтересам української держави та суспільства.", - йдеться у заяві.

У заяві до очільника СБУ зазначається, що висловлювання Арестовича - "надання допомоги РФ в проведенні підривної діяльності проти України".

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на вечір 15 січня було відомо, що поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо було зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Станом на 13:00 понеділка з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 40 загиблих.

В інтерв’ю Марку Фейгіну Арестович заявив, що руйнація будинку 14 січня у Дніпрі сталася через збиття російської ракети засобами ППО ЗСУ. Цю інформацію спростувало Міноборони, заявивши, що українська ППО не має засобів для збиття ракет Х-22.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb