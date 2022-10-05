Народу України вручили польську Премію лицаря свободи
В рамках Варшавського безпекового форуму народу України вручили польську Премію лицаря свободи за протистояння російській агресії
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.
Нагороду вручає Фонд Казимира Пуласького за популяризацію цінностей генерала Пуласького: свободи, справедливості та демократії. В цьому році Фонд вирішив вручити нагороду народу України за багатомісячну боротьбу з російською агресією.
Нагороду від імені народу отримала перша леді України Олена Зеленська.
"Є відомий польський девіз: "За нашу і вашу свободу". Дякуємо, що ви з нами. Знаємо, що будете з нами до кінця. До нашої й вашої перемоги", - подякувала на врученні Зеленська.
Варшавський безпековий форум – щорічна міжнародна конференція для обміну думками між представниками урядів та міжнародними інституціями у галузі політики та оборони. В цьому році форум відзначив, що це "можливість для конструктивних висновків і аналізу більш ніж 200 днів російської агресії проти України".
- В липні 2022 року український народ нагородили премією Dissident Human Rights за відстоювання свободи й прав людини.
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