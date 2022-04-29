"Нас заходила 1000 человек, осталось 300": СБУ перехопила розмову окупанта про втрати армії РФ в Україні

Про це свідчить нова оприлюднена телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України.



"Навіть не думай. Не треба... Я тобі кажу, нас заходила тисяча людей з Калінінграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилось триста! Коротше! Тут повний пі*дець", - сказав окупант.



За його словами, єдине, що стимулює загарбників воювати далі – це можливість мародерити.



"AirPods другі знайшов… Хлопці тут компи розбирали… Там такі комп'ютери, нах*й… Монітор спи*дил, нах*й! Ми мародери", - додав загарбник.



У СБУ повідомили, що розграбування цінностей на окупованій території – це злочин, який карається довічним позбавленням волі.



"Тож якщо залишиться живим, то відповідатиме за свої дії перед законом", - додали у пресслужбі.



Служба безпеки України повідомила, що затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка.

Служба безпеки України оприлюднила чергову розмову російського військовослужбовця. Окупант телефоном розповідає, що ворожі ангари заповнені тілами його колег, ніхто не ідентифікує тіла та не пояснює нічого.