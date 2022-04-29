"Нас заходила 1000 человек, осталось 300": СБУ перехопила розмову окупанта про втрати армії РФ в Україні
Російські військовослужбовці закликають товаришів не їхати в Україну воювати через втрати, яких вони зазнають
Про це свідчить нова оприлюднена телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України.
"Навіть не думай. Не треба... Я тобі кажу, нас заходила тисяча людей з Калінінграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилось триста! Коротше! Тут повний пі*дець", - сказав окупант.
За його словами, єдине, що стимулює загарбників воювати далі – це можливість мародерити.
"AirPods другі знайшов… Хлопці тут компи розбирали… Там такі комп'ютери, нах*й… Монітор спи*дил, нах*й! Ми мародери", - додав загарбник.
У СБУ повідомили, що розграбування цінностей на окупованій території – це злочин, який карається довічним позбавленням волі.
"Тож якщо залишиться живим, то відповідатиме за свої дії перед законом", - додали у пресслужбі.
- Служба безпеки України повідомила, що затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка.
- Служба безпеки України оприлюднила чергову розмову російського військовослужбовця. Окупант телефоном розповідає, що ворожі ангари заповнені тілами його колег, ніхто не ідентифікує тіла та не пояснює нічого.
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