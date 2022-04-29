"Трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком!": СБУ перехопила розмову окупанта
Служба безпеки України оприлюднила нову розмову російського військовослужбовця. Окупант телефоном розповідає, що ворожі ангари заповнені тілами його колег, ніхто не ідентифікує тіла та не пояснює нічого
Свіже перехоплення опублікувала пресслужба СБУ у telegram.
"Чесно сказати, Росія стухає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хтось, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто", – розповідає загарбник.
Чоловік розповідає, що у таборі росіян беззаконня та пояснює:"тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо".
Окупант каже про втрати. Зазначає, що з 67 військових залишилось лише 10. А дагестанці й чеченці тікають зі словами, що "це не їхня війна".
- СБУ опублікувала листування командира полку загарбників, де офіцери розстрілюють солдатів за відмову наступати на українські позиції.
- Також СБУ повідомляла, що загарбники бояться вступати в бій з українськими військовими, тому вони планують провокації, від яких можуть постраждати цивільні.
- Російські окупанти відмовляються іти в наступ під Ізюмом, що на Харківщині.
- Служба безпеки України оприлюднила приватні повідомлення окупанта, який вцілів під Чорнобаївкою.
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