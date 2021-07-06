NASA попередило про астероїд завбільшки з Біг-Бен: наближається до Землі

Про це повідомляє Express.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що 24 липня, повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20.

Так, довжина космічного об'єкта від 92 до 210 м.

У NASA зазначили, що він може бути удвічі більшим за годинникову вежу Вестмінстерського палацу Біг-Бен (96,3 м).

Швидкість руху астероїда становить 8,18 км/с або 29 500 км/год.

Як зазначається, відстань між ним і Землею дорівнюватиме 4,91 млн км, що більші ніж у 12 разів більше, ніж відстань між нашою планетою і Місяцем.

У NASA додали, що ані розмір астероїда, ані відстань від нього до Землі не становлять загрози для нашої планети.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb