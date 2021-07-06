NASA попередило про астероїд завбільшки з Біг-Бен: наближається до Землі
24 липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20
Про це повідомляє Express.
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що 24 липня, повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20.
Так, довжина космічного об'єкта від 92 до 210 м.
У NASA зазначили, що він може бути удвічі більшим за годинникову вежу Вестмінстерського палацу Біг-Бен (96,3 м).
Швидкість руху астероїда становить 8,18 км/с або 29 500 км/год.
Як зазначається, відстань між ним і Землею дорівнюватиме 4,91 млн км, що більші ніж у 12 разів більше, ніж відстань між нашою планетою і Місяцем.
У NASA додали, що ані розмір астероїда, ані відстань від нього до Землі не становлять загрози для нашої планети.
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