"Наша мета - посилити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися", - Джонсон

Про це Борис Джонсон заявив у виступі перед британським парламентом.



Прем'єр-міністр повідомив законодавчому органу країни, що висловив таку ж ідею у розмові з президентом США Джо Байденом.



"Я запропонував, щоб наша довгострокова мета полягала в тому, щоб посилити та зміцнити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися знову", - сказав Борис Джонсон.

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