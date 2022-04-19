"Наша мета - посилити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися", - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії пропонує союзникам озброїти Україну так, щоб Росія більше не наважилась напасти
Про це Борис Джонсон заявив у виступі перед британським парламентом.
Прем'єр-міністр повідомив законодавчому органу країни, що висловив таку ж ідею у розмові з президентом США Джо Байденом.
"Я запропонував, щоб наша довгострокова мета полягала в тому, щоб посилити та зміцнити Україну настільки, щоб Росія більше ніколи не посміла вторгнутися знову", - сказав Борис Джонсон.
- Нагадаємо, 17 квітня Джонсон у Великодньому привітанні заговорив українською.
- 16 квітня Джонсону заборонили в'їзд до Росії.
- 9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським.
- Після зустрічі з президентом України прем'єр Британії заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги.
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