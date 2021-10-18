Наша миротворча місія вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральну територію, - президент МОК
Президент МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Томас Бах висловився про цінності Олімпіади-2022 в Пекіні
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
За словами Баха, Олімпіада - політично нейтральний майданчик.
"У нашому крихкому світі, де стає більше розбіжностей, конфліктів і недовіри, Олімпійські ігри завжди зводять мости. Чи не стіни. Наша миротворча місія, передана ще з давніх часів, вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральний майданчик. Тільки політичний нейтралітет гарантує, що на Іграх вдасться відкинути розбіжності, що існували як у давнину, так і зараз", - сказав Томас Бах на церемонії запалювання олімпійського вогню в Греції.
Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.
- 9 вересня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив КНДР від участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
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- 18 жовтня у грецькій Олімпії відбулась церемонія запалювання вогню Олімпіади-2022.
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