Наша миротворча місія вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральну територію, - президент МОК

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.



За словами Баха, Олімпіада - політично нейтральний майданчик.



"У нашому крихкому світі, де стає більше розбіжностей, конфліктів і недовіри, Олімпійські ігри завжди зводять мости. Чи не стіни. Наша миротворча місія, передана ще з давніх часів, вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральний майданчик. Тільки політичний нейтралітет гарантує, що на Іграх вдасться відкинути розбіжності, що існували як у давнину, так і зараз", - сказав Томас Бах на церемонії запалювання олімпійського вогню в Греції.



Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.