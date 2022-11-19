Настав час, коли можна відкинути Росію на 300 років тому та закінчити її імперський період, - польський політолог Корейба
Якуб Корейба, польський політолог та журналіст, переконаний, що російський менталітет не змінюється, реформувати Росію неможливо, її можливо тільки перемогти
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Польщі ми бачимо загальнонаціональний консенсус у тому, що Україна веде війну не тільки за своє виживання та своє майбутнє, а у цілому за архітектуру безпеки міжнародних відносин у Центральній та Східній Європі. Настав той час, коли можна відкинути Росію на 300 років тому та закінчити імперський період в історії Росії. Той період, який всім народам Центральної та Східної Європи приніс горе, розруху та цивілізаційне відставання", - зазначив польський політолог.
Якуб Корейба підкреслив, що йде боротьба не тільки за нашу і вашу свободу, а за цінності, образ життя, щоб всі у Центральній та Східній Європі могли жити без російської загрози.
"Україна зараз проживає свій 1920 рік, формує образ майбутнього та бореться за своє збереження, а також і за нашу свободу. Ми розуміємо, що вчора Грузія, сьогодні Україна, а завтра Польща, бо російський менталітет не змінюється, реформувати Росію неможливо, її можливо тільки перемогти. І зараз є такий шанс, є народ та країна, які готові це зробити, і у цьому потрібно українців всіляко підтримувати, бо будь-який компроміс з Росією буде мати тактичний характер, а стратегічні плани Москви не змінюються вже 300 років", - пояснив журналіст.
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