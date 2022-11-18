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У Польщі заявили, що мали б замінити Росію у G20

18 листопада, 2022 п'ятниця
14:53
Світ Лавров

Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що Польща повинна замінити Росію у G20

Про це він заявив в ефірі "Польського радіо".

"Я вважаю, що якщо G20 була задумана так, що це 20 економічно та політично найвагоміших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - сказав Селлін.

Він також наголосив, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ країни повідомило, що Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації, які мали взяти участь у засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч відбудеться у Варшаві з 24 по 26 листопада.

  • Нагадаємо, 16 листопада Верховна Рада України закликала партнерів виключити Росію з G20.

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Росія
Польща
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