Верховна Рада України закликала партнерів виключити Росію з G20

Про це інформують в телеграмі народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

16 листопада Верховна Рада закликала виключити Росію з G20 та прийняла відповідну постанову №8203.

"Парламент звернувся до держав Групи двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи... Тобто зробити G19", – пише Железняк.

Підтримали це рішення 310 народних обранців. Серед присутніх 35 – не зробили свій вибір.

"Цілеспрямоване знищення РФ населення України, що має всі ознаки геноциду, а також невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету", – наголосив Железняк.

Повідомляється, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Росію виключили з G8.

"Уже давно пора виганяти її та з G20", – додав Гончаренко.

Нагадаємо, що 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.

США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

Учора 15 листопада Президент України закликав G20 припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Великої двадцятки заявив, що після попереднього обговорення, як закінчити війну - РФ випустила майже сотню ракет. Також він закликав виключити РФ з G20.