Верховна Рада України закликала партнерів виключити Росію з G20
Верховна Рада України прийняла постанову в якій закликає партнерів виключити Росію з Великої двадцятки
Про це інформують в телеграмі народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
16 листопада Верховна Рада закликала виключити Росію з G20 та прийняла відповідну постанову №8203.
"Парламент звернувся до держав Групи двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи... Тобто зробити G19", – пише Железняк.
Підтримали це рішення 310 народних обранців. Серед присутніх 35 – не зробили свій вибір.
"Цілеспрямоване знищення РФ населення України, що має всі ознаки геноциду, а також невибірковість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних воєнних цілей і мають виключно терористичну мету", – наголосив Железняк.
Повідомляється, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі Росію виключили з G8.
"Уже давно пора виганяти її та з G20", – додав Гончаренко.
- Нагадаємо, що 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.
- США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.
- Учора 15 листопада Президент України закликав G20 припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників Великої двадцятки заявив, що після попереднього обговорення, як закінчити війну - РФ випустила майже сотню ракет. Також він закликав виключити РФ з G20.
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