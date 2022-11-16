Про це йдеться у зверненні президента на саміті G20.

"Учора на нашому саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. Російський представник навіть давав якісь коментарі... А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні. Спалені житлові будинки. Знову зруйновані електростанції. Сотні міст залишилися без електрики, без подачі води й тепла. Інтернет-трафік упав на дві третини – уявіть собі цей масштаб", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що внаслідок цих атак є людські жертви, зокрема не лише в нашій країні. Тому Зеленський спонукає учасників Великої двадцятки до швидкої реакції на терор.

"Ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на "двадцятці". Тому коли я кажу "G19", я не помиляюся. Бо Росія – терорист, і ми від нього захищаємося. Така реальність. Що нам усім треба – це відкинути суперечки й розвивати колективні зусилля заради глобального миру. G19 у цьому може бути дуже успішним!" – додав український президент.

Також Зеленський закликав лідерів саміту розглянути українську цифрову трансформацію з погляду безпеки.

"Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили ІТ-армію, яка перемагає в кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії країни об’єдналися для захисту держави. Ми побудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків. Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій", – сказав президент України.

Зеленський додав, що за необхідності наша країна допоможе побудувати такий цифровий захист для партнерів.

Нагадаємо, що 15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії.

США очікують, що група G20 після завершення зустрічі в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

Учора 15 листопада Президент України закликав G20 припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.