Наступ росіян на Півдні України тактично вигідний для ЗСУ, - ізраїльський військовий Верцнер

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз ситуація на фронтах виглядає більше, як боротьба за ініціативу. На мою думку, на цьому етапі російсько-української війни Україна має певний успіх в перехопленні ініціативи військових дій. Оскільки дії Збройних сил України змусили росіян перекидати на Херсонщину та Запоріжжя додаткові сили та засоби. Тому, маю надію, що саме це і планував Генеральний штаб ЗСУ", - пояснив Верцнер.

Офіцер вважає, що існує велика ймовірність наступу російських військових на херсонському на криворізькому напрямках.

"Росіяни реагують на дії Збройних сил України, передислоковуючи додаткові війська на Південь України. Точніше, вони змушені реагувати. Думаю, є велика ймовірність того, що росіяни спробують наступати на херсонському та криворізькому напрямках. Проте такий наступ виглядає дуже чудовим маневром для ЗСУ. Адже на заздалегідь підготовлених оборонних рубежах українським військам буде легше знищити російське угруповання військ на цьому напрямку", - додав він.

За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях

8 серпня українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb