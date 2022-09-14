Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов.

"Якщо ми підемо уперед занадто швидко, ми не встигнемо налагодити логістику. У нас буде тонка лінія попереду і пустота за неї позаду - це ризиковано. Саме тому зараз не йдуть до Сватова, хоча росіяни нібито готуються Старобільськ обороняти", - заявив він.

На думку Трегубова, розвинути наступ можна, але для цього потрібно мати резерви та закріпитися на звільнених територіях.

"Оскільки зараз по Ізюму там останніх сепаратистів та ДРГ виловлюють, то давайте завершимо цей процес. Я гадаю, що наступ поновиться найближчим часом і тут багато чого залежить від долі Лиману та Ямполя. Якщо їх вдасться ефективно оточити і зайняти, то там відкриється дуже хороша робота - через Кремінну і далі. Враховуючи, що уже є дорога через Північ, через Сватове на Старобільск. Єдине питання - це освоєння звільнених територій і резервів. Треба бути Генштабом, щоб мати дані щодо резервів і можливості перекинути логістику за річку Оскіл", - підсумував офіцер.