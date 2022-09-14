Наступ України на Сході може поновитися найближчим часом, - офіцер ЗСУ Трегубов
Розвинути наступ Збройних сил можна, але для цього потрібно мати резерви та закріпитися на звільнених територіях
Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов.
"Якщо ми підемо уперед занадто швидко, ми не встигнемо налагодити логістику. У нас буде тонка лінія попереду і пустота за неї позаду - це ризиковано. Саме тому зараз не йдуть до Сватова, хоча росіяни нібито готуються Старобільськ обороняти", - заявив він.
На думку Трегубова, розвинути наступ можна, але для цього потрібно мати резерви та закріпитися на звільнених територіях.
"Оскільки зараз по Ізюму там останніх сепаратистів та ДРГ виловлюють, то давайте завершимо цей процес. Я гадаю, що наступ поновиться найближчим часом і тут багато чого залежить від долі Лиману та Ямполя. Якщо їх вдасться ефективно оточити і зайняти, то там відкриється дуже хороша робота - через Кремінну і далі. Враховуючи, що уже є дорога через Північ, через Сватове на Старобільск. Єдине питання - це освоєння звільнених територій і резервів. Треба бути Генштабом, щоб мати дані щодо резервів і можливості перекинути логістику за річку Оскіл", - підсумував офіцер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе