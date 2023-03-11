Наступні десятиліття будуть періодом стримування Китаю, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Очевидно, що Китай має зараз свою роль, про яку він заявив своїми позиціями. Стосовно його внутрішнього розвитку, на мій погляд, нічого доброго не бачу ні для світу, для самого Китаю. Може китайці вважають інакше, бо голосують одноголосно у підтримці глави КНР. Тобто Китай йде семимильним кроками у світле майбутнє, тільки вони забули, хто створив їм ці умови для такого майбутнього", - зауважив дипломат.

Валерій Чалий зазначив, що Захід дав умови Китаю для нормального торговельного розвитку, даючи чіпи та можливості фактично красти нові технології, а без всього цього Китай би не дійшов до сьогоднішнього дня.

"Тому, на жаль, Китай не усвідомив, що цей глобальний світ – це не той світ, у якому можна брати тільки собі, а натомість нічого не віддавати. Я думаю, що наступні десятиліття будуть періодом стримування Китаю. Китай не зміг у середині себе прийти до правильних рішень, зрозумівши, що дало йому цей величезний економічний поштовх. Зараз все закручується. Також ви бачите, де тепер переховуються китайські мільярдери, які зробили новий імідж Китаю. Тому, у розвитку Китаю нічого доброго я не бачу", - підсумував Чалий.