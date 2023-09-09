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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Наступний заколот проти Путіна буде до 2024 року. Й не такий безумний, як у Пригожина, - політолог Морозов
Ексклюзив

Наступний заколот проти Путіна буде до 2024 року. Й не такий безумний, як у Пригожина, - політолог Морозов

9 вересня, 2023 субота
19:00
Війна з Росією москва, кремль

Політолог, викладач Карлового університету у Празі (Чехія) Олександр Морозов вважає, що до кінця наступного року в Росії слід чекати нового антипутінського збройного заколоту. На його думку, цього разу спроба повалення режиму буде більш системною

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

"Я схиляюся до думки, чесно кажучи, що все ж таки до кінця наступного 2024 року ситуація призведе до того, що буде якась спроба у будь-якому випадку антипутінського заколоту - така елітна. Не така безумна, як у Пригожина, тому що Пригожин був таким елементом анекдотизму у цьому - якийсь штурм Москви, 3 тисячі озброєних людей", - зазначив політолог.

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Разом з тим, на думку Морозова, усунення Путіна може бути здійснене кимось з його оточення, хто вирішить "відмовитися від агресивної війни".  

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"Якщо ми зараз дивимося зі сторони Кремля, то якщо все залишиться у цьому стані, тобто інструментів немає, а риторика зберігається і при цьому Путін не робить ніяких кроків ні до чого, окрім укріплення “автаркії” - власної ізоляції, тоді я б вважав, що якась спроба його зміщення неминуча приблизно до кінця 2024 року. Чим вона закінчиться – невідомо. Треба підкреслити, що це конструкція складна, і треба сказати, що російське суспільство тут не повинне обнадіюватися, бо це зміщення Путіна людьми, які входять у його ж оточення, стане цілющим для зупинення війни. Однак для становища самого цього російського суспільства це нічого не змінить, тому що це будуть ті самі люди приблизно, просто ті, які відмовилися від агресивної війни", - прогнозує Олександр Морозов.

  • Нагадаємо, похорон Пригожина пройшов у закритому режимі на Порохівському цвинтарі Санкт-Петербурга. Ховали його у закритій труні.
  • Перед авіакатастрофою, в якій нібито загинув очільник ПВК "Вагнера", у російський реєстрах власності, як інформують опозиційні медіа, зачистили дані про власніть, оформлену на його родичів, а у компаній Пригожина змінилися керівники.
  • За однією з версій Пригожин живий й імітував власну загибель.
     
Росія
Володимир Путін
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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