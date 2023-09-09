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У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає, - військовий експерт Снєгирьов

9 вересня, 2023 субота
16:09
Війна з Росією Євген Пригожин

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, вважає, що одночасне перебування основних командирів ПВК Вагнера на одному борту – нонсенс. Відповідно, комусь треба було створити картину одночасної загибелі вагнерівських керівників

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нагадаю, що свого часу представник ГУР МО Юсов вийшов назагал і сказав, що загинув Дмитро Уткін, а у загибелі Пригожина не переконані. І буквально сьогодні ще один представник ГУР Скібіцький говорить про те, що не поспішав би з висновками щодо загибелі Пригожина. Як на мою думку, це все ж таки була операція "прикриття". Є всі підстави вважати, що не тільки Пригожин, але й відповідно, й Уткін, є живими. Аналіз ДНК був проведений згідно зі списком пасажирів. І в Уткіна, і у Пригожина були офіційні двійники", - зауважив військовий експерт.

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що всі роблять акцент на трьох двійниках Пригожина, забуваючи, що у командира ПВК Вагнера, Дмитра Уткіна, був так само офіційний двійник. Тим більше показовим є те, що людина вважалася управляючим партнером компанії Пригожина, а його податкові номери не збігаються з податковими номерами Дмитра Уткіна, хоча в обох випадках там був Дмитро Уткін. І таких розбіжностей у фактах досить багато.

"Основне – те, що згідно з протоколом служби безпеки на борту не мало перебувати одночасно три основних керівники ПВК Вагнера. Це нонсенс. Відповідно, треба було комусь створити картину одночасної загибелі вагнерівських командирів. Повторюсь, стовідсоткової впевненості щодо загибелі Пригожина, Уткіна і керівника служби безпеки ПВК Вагнер немає", - підсумував Снєгирьов.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

6 вересня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України припускають, що підтвердження смерті ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина треба ще дочекатися

Росія
ГУР
Вагнергейт
Євген Пригожин
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