НАТО планує розмістити своїх військових у Словаччині, Румунії та Болгарії
НАТО має намір скерувати військових до Словаччини, Румунії й Болгарії, однак наступного тижня таке рішення мають підтвердити міністри оборони країн
Про це пише Süddeutsche Zeitung.
"Цього тижня тридцять країн-членів (НАТО, - ред.) прийняли відповідну пропозицію військових в рамках письмового процесу прийняття рішень", - повідомляє видання.
Ідеться про розміщення військ у Румунії, Словаччині та Болгарії для стримування російської агресії.
Рішення НАТО повинні підтвердити міністри оборони країн під час зустрічі 16 лютого. Згодом буде зроблена офіційна заява. Цей план можуть реалізувати вже навесні.
За інформацією видання, як країни, що скерують свої війська для посилення східного флангу НАТО, окремо виділяють Німеччину та Францію.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. США перекинули своїх військових до Східної Європи, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників, а також готові переглянути своє рішення у разі деескалації РФ на українських кордонах.
- У п'ятницю, 4 лютого, до Німеччини прибули перші 2 тис. американських десантників, відправлених у рамках розміщення військ США у Східній Європі.
- Вранці 7 лютого до Польщі прибули два літаки з американськими військовими. НАТО може збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань.
- У свою чергу, Велика Британія перекине до Польщі 350 військових.
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