НАТО планує розмістити своїх військових у Словаччині, Румунії та Болгарії

Про це пише Süddeutsche Zeitung.



"Цього тижня тридцять країн-членів (НАТО, - ред.) прийняли відповідну пропозицію військових в рамках письмового процесу прийняття рішень", - повідомляє видання.



Ідеться про розміщення військ у Румунії, Словаччині та Болгарії для стримування російської агресії.



Рішення НАТО повинні підтвердити міністри оборони країн під час зустрічі 16 лютого. Згодом буде зроблена офіційна заява. Цей план можуть реалізувати вже навесні.



За інформацією видання, як країни, що скерують свої війська для посилення східного флангу НАТО, окремо виділяють Німеччину та Францію.