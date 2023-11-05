Натовп з прапорами Палестини намагався прорватися на американську авіабазу Інджирлік у Туреччині: поліція застосовує сльозогінний газ та водомети
Вдень у неділю, 5 листопада 2023 року, кілька сотень чоловіків здійснили спробу потрапити на авіаційну базу ВПС США Інджирлік, що в турецькому місті Адана
Про це інформують турецькі видання Hürriyet та Cumhuriyet.
Як зазначається, поліція змушена була застосувати спецзасоби, оскільки демонстранти не підкорялися законним вимогам.
"Поліцейські загони застосували сльозогінний газ і водомети проти групи, яка намагалася вдертися на авіабазу Інджирлік в Адані на знак протесту проти атак Ізраїлю на Газу. З іншого боку, групі дозволили провести мітинг у визначеному місці на бульварі Сезай Каракоч", - зазначає Hürriyet.
Читайте також: Мусульманський світ буде антиамериканським і за означенням антиукраїнським, - історик Грицак
Як пише Cumhuriyet, акція була організована турецьким мусульманським Фондом гуманітарної допомоги на чолі із Бюлентом Їлдиримом. На його заклик зібралися люди з усієї Туреччини, тоді як основна колона протестувальників прибула на машинах та автобусах зі Стамбула.
За даними турецької редакції "Голосу Америки", Їлдирим та його фонд є головним організатором пропалестинських мітингів на території Туреччиини.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає ХАМАС не терористами, а "визволителями та моджахедами".
- Ізраїль він при цьому називає "окупантом", що винен у "військових злочинах".
- Окрім того, турецькі урядові юристи, як стверджує Ердоган, готують документи для звинувачення ЦАГАЛ у вчиненні "військових злочинів".
- 4 листопада стало відомо про відкликання Анкарою свого посла в Ізраїлі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе