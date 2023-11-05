Натовп з прапорами Палестини намагався прорватися на американську авіабазу Інджирлік у Туреччині: поліція застосовує сльозогінний газ та водомети

Про це інформують турецькі видання Hürriyet та Cumhuriyet.

Як зазначається, поліція змушена була застосувати спецзасоби, оскільки демонстранти не підкорялися законним вимогам.

"Поліцейські загони застосували сльозогінний газ і водомети проти групи, яка намагалася вдертися на авіабазу Інджирлік в Адані на знак протесту проти атак Ізраїлю на Газу. З іншого боку, групі дозволили провести мітинг у визначеному місці на бульварі Сезай Каракоч", - зазначає Hürriyet.

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Як пише Cumhuriyet, акція була організована турецьким мусульманським Фондом гуманітарної допомоги на чолі із Бюлентом Їлдиримом. На його заклик зібралися люди з усієї Туреччини, тоді як основна колона протестувальників прибула на машинах та автобусах зі Стамбула.

За даними турецької редакції "Голосу Америки", Їлдирим та його фонд є головним організатором пропалестинських мітингів на території Туреччиини.