Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнським, - історик Грицак

Про це стало відомо з етеру "Еспресо".

"Ситуація України є дуже тяжка, тут немає, що коментувати. Ми очевидно розуміємо, що палестинський конфлікт на українську ситуацію діє негативно. Ми розуміємо, що ситуація на руку росіянам, а не Україні", - зазначив він.

Грицак зауважив, що словосполучення "Глобальний Південь" - це частина російської пропаганди.

"Зі всіма, хто є фахівцями з Півдня кажуть, що немає Глобального Сходу й Глобального Півдня це мем створений в Кремлі. Тяжко уявити, що інтереси Китаю й Індії були спільними. Насправді Південь - глибоко поділений", - сказав історик.

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Він додав, що Україна, яка пробує знайти союзників у арабському й мусульманському світах має низькі шанси у цьому.

"Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнський, у цій ситуації нам буде досить зле. Єдине, що можу сказати - навряд чи це вплине на позицію України", - наголосив він.