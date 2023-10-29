Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнським, - історик Грицак
Історик, професор УКУ Ярослав Грицак вважає, що мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнським
Про це стало відомо з етеру "Еспресо".
"Ситуація України є дуже тяжка, тут немає, що коментувати. Ми очевидно розуміємо, що палестинський конфлікт на українську ситуацію діє негативно. Ми розуміємо, що ситуація на руку росіянам, а не Україні", - зазначив він.
Грицак зауважив, що словосполучення "Глобальний Південь" - це частина російської пропаганди.
"Зі всіма, хто є фахівцями з Півдня кажуть, що немає Глобального Сходу й Глобального Півдня це мем створений в Кремлі. Тяжко уявити, що інтереси Китаю й Індії були спільними. Насправді Південь - глибоко поділений", - сказав історик.
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Він додав, що Україна, яка пробує знайти союзників у арабському й мусульманському світах має низькі шанси у цьому.
"Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнський, у цій ситуації нам буде досить зле. Єдине, що можу сказати - навряд чи це вплине на позицію України", - наголосив він.
- 14 жовтня стало відомо, що спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх вважає, що дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента України Володимира Зеленського.
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