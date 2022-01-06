Нацбанк послабив курс гривні

Про це свідчать дані на сайті НБУ.



У четвер, 6 січня, Нацбанк України послабив офіційний курс гривні на 16 копійок - до 27,4551 грн за долар.



Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,44/$.



Валютний курс становить 31,04 грн/євро, 3,62 грн за 10 російських рублів.







Напередодні, 4 січня, офіційний валютний курс становив 27,29 грн/$, 30,77 грн/євро, 3,62 грн за 10 російських рублів.



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