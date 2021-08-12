Науковці знайшли новий вид медуз в Атлантичному океані

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Live Science.



Ймовірно, вона належить до роду Poralia.



Медуза схожа на берет з червоною бахромою. Її помітили на відеозаписах, які були зроблені біля узбережжя американського штату Род-Айленд. Зонд, який зробив знімки, здійснив занурення на 915 метрів.

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