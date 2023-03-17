Навчали ЗСУ: РФ запровадила санкції проти британських військових інструкторів
МЗС Росії запровадило санкції проти 23 громадян Великобританії, зокрема офіцерів британських збройних сил, що навчали на території країни українських військовослужбовців
Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.
Відомо, що під обмеження потрапили, зокрема, командири військових формувань, які надавали інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ.
Окрім цього, також заборона на в’їзд до Росії МЗС запровадило щодо керівництва корпорації Zinc Network. На думку відомства, ця організація, діючи на замовлення уряду Великобританії, "веде роботу з дискредитації іноземних журналістів, які виступають із відмінною від загальноприйнятої на Заході точки зору щодо подій в Україні, надає підтримку ЗМІ, визнаним "іноагентами" на території Росії, фабрикує антиросійські матеріали для поширення у медіапросторі".
Водночас МЗС РФ ввело санкції щодо низки суддів та посадових осіб пенітенціарної системи Великобританії, залучених, за версією міністерства, до "пригнічення незалежних журналістів".
- 17 березня стало відомо, що міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 персон, які підтримали агресію Росії проти України.
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