Навіть якщо Іран віддасть усі свої Shahed, РФ не зможе найближчим часом отримати понад 1 тис. дронів, - командир підрозділу безпілотників ЗСУ
Командир підрозділу безпілотників розвідки ЗСУ Юрій Касьянов зазначив, що до кінця року Росія зможе отримати пару сотень іранських дронів і десь 1000 апаратів протягом наступного року
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Минулого року на озброєнні армії Ірану і Корпусу вартових Ісламської революції було не більше 500 таких апаратів. Кожен такий дрон виготовляється щонайменше два тижні, тому я не думаю, що вони зможуть отримати щось близько 1000 апаратів найближчим часом, навіть якщо Іран віддасть усі свої дрони, які у нього є на озброєнні", - сказав Юрій Касьянов.
Командир підрозділу безпілотників розвідки ЗСУ зазначив, що до кінця року Росія зможе отримати в Ірану ще пару сотень Shahed, однак ніяк не 1000.
"Скоріш за все, до кінця року РФ зможе отримати пару сотень таких дронів і десь 1000 апаратів протягом наступного року. Тут найголовніше, щоб за цей час ми змогли організувати ефективну протиповітряну оборону і змогли організувати ефективні атаки нашими дронами по об'єктах РФ, у першу чергу військових, потім енергетичних, політичних та інших. Війна йде не тільки на Донбасі. Вона повинна іти і в Москві, і на Далекому Сході", - додав він.
- У британській розвідці зазначили, що РФ за допомогою масового використання іранських безпілотників Shahed-136 намагається пробити українську протиповітряну оборону.
- Українські захисники збили вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія використовує у війні проти нашої держави.
- Іран заперечує передавання Росії своїх ударних безпілотників для використання їх у війні проти України.
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