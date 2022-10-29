Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Минулого року на озброєнні армії Ірану і Корпусу вартових Ісламської революції було не більше 500 таких апаратів. Кожен такий дрон виготовляється щонайменше два тижні, тому я не думаю, що вони зможуть отримати щось близько 1000 апаратів найближчим часом, навіть якщо Іран віддасть усі свої дрони, які у нього є на озброєнні", - сказав Юрій Касьянов.

Командир підрозділу безпілотників розвідки ЗСУ зазначив, що до кінця року Росія зможе отримати в Ірану ще пару сотень Shahed, однак ніяк не 1000.

"Скоріш за все, до кінця року РФ зможе отримати пару сотень таких дронів і десь 1000 апаратів протягом наступного року. Тут найголовніше, щоб за цей час ми змогли організувати ефективну протиповітряну оборону і змогли організувати ефективні атаки нашими дронами по об'єктах РФ, у першу чергу військових, потім енергетичних, політичних та інших. Війна йде не тільки на Донбасі. Вона повинна іти і в Москві, і на Далекому Сході", - додав він.