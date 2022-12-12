Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисниці збирали розвіддані про розміщення Сил оборони у Бахмуті та Торецьку. А також передавали рашистам локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, зокрема це школи, пологові будинки та студентські гуртожитки.

"Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських містах", - пояснили в СБУ.

Слідство встановило, що трьох місцевих жительок завербувало підконтрольне Росії "МДБ ДНР" після початку повномасштабної війни в Україні. Зловмисниці отримали російські паспорти.

Для отримання інформації ворожі агентки особисто обходили територію Бахмута й Торецька, робили позначки на електронних картах, фото й відео, а потім передавали через анонімний канал "зв’язковому", який перебуває у тимчасово окупованій Горлівці. Розвіддані отримувала заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ ДНР".



Під час обшуків правоохоронці виявили техніку та телефони із доказами листування та російські паспорти.

Нині трьом зловмисницям повідомили про підозру за державну зраду вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їх запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі відомостей ворогу

8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Також сьогодні служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

Колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.

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