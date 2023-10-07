Нав'язувати Україні додаткові економічні труднощі через інтерес польських фермерів у виборах є стратегічним самогубством, - дипломат Брайза
Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза зазначив, що коли пройдуть польські вибори й втихомириться словацька політична система, тоді підтримка України відновиться
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Міжнародний інтерес до війни був і залишається сильним, але політичні системи не стоять на місці. Пригадуєте, якою на початку війни була підтримка України в Словаччині, скільки українських біженців вони прийняли. Так само було і з Польщею. Але потім втрутилася внутрішня політика. Економічні умови в обох країнах стали складніші для фермерів через українське зерно. Їхня підтримка не розвіялася, ні. У Словаччині та Польщі всі все ще усвідомлюють, що важливо, щоб Україна перемогла. Однак люди стали більш зосередженими на власному становищі й менш співчутливими до України", - зауважив Брайза.
За словами дипломата, Польща і Ярослав Качинський жахливо поводяться щодо України.
"Коли пройдуть польські вибори, коли втихомириться словацька політична система, тоді підтримка України відновиться. Але жахливо, як Польща і Ярослав Качинський поводяться стосовно України. Нав'язувати Україні додаткові економічні труднощі через інтерес польських фермерів у виборах - це щонайменше егоїстично, а щонайбільше - це стратегічне самогубство", - наголосив Брайза.
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