Словаччина припиняє надавати допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що рішення тимчасового уряду Словаччини пов'язано з тим, що партії, які ведуть переговори про формування нового уряду після виборів, проти подальшої підтримки Києва.

"Бюрократичний уряд у Словаччині, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну", — заявив речник уряду.

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За даними Politico, міністерство оборони Словаччини розглядало можливість надсилання нового пакету допомоги.

Президент Словаччини Зузана Чапутова попросила лідера партії "Смер" Роберта Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд. Зробити це він має до 16 жовтня.

Вибори у Словаччині та позиція Фіцо щодо України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію. Лідер партії напередодні заявляв, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України.

Вато зазначити, що у квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які були підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер". Після цього Фіцо ініціював мирні переговори щодо України.

Водночас МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

6 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.