Польща зближується з Угорщиною, РФ посилює інформаційну війну. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок 7 жовтня.

Вибори у Польщі – боротьба демократії з популізмом

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Чимало ЗМІ написали про Польщу. Адже наступного тижня там відбудуться вибори, результати яких матимуть відлуння у Європі, Україні та США. Зокрема, у CNN написали велику статтю про це і відзначають, що у якийсь момент під час будь-якої виборчої кампанії, практично будь-де в демократичному світі, виборці можуть очікувати, що їм скажуть, що їхня країна опинилася на роздоріжжі, але рідко коли виборчі кліше були більш правдивими, ніж зараз у Польщі.

П’ята за чисельністю населення країна ЄС голосуватиме на ключових виборах у неділю, 15 жовтня. Голосування наступного уїк-енду може призвести до того, що правляча популістська партія "Право і справедливість" (відома за польською абревіатурою PiS) отримає безпрецедентний третій термін поспіль, що, на думку її критиків, може вплинути на силу демократичних інститутів країни.

"Але вибори небезпечно напружені; об’єднана опозиційна коаліція майже на відстані захоплення влади, тоді як неоднозначний результат може відкрити двері для ультраправих, щоб скористатися цим", - пишуть у CNN.

Опитування показують, що PiS випереджає Громадянську коаліцію колишнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, але з невеликим відривом, що свідчить про те, що навряд чи якась група отримає абсолютну більшість у Сеймі – нижній палаті парламенту Польщі. Такий результат стане рушієм переговорів після голосування, коли провідна партія намагатиметься знайти коаліцію, яка дозволить їй керувати.

PiS, яку звинувачують у тому, що вона шукає мігрантів і ЛГБТК-людей, щоб розпалювати розбіжності напередодні виборів, невпинно намагається намалювати Туска маріонеткою Брюсселя та Берліна. Суперечливе розслідування "російського впливу", яке уряд оголосив на початку цього року, було розкритиковане в країні та за кордоном як спроба націлитися на лідера опозиції.

Туск намагався дати відсіч, описуючи свою кандидатуру як останній шанс врятувати Польщу від лещата корупції та авторитаризму.

"Дискурс досить істеричний – що це буде кінець Польщі", – сказав CNN Яцек Кухарчик, президент Виконавчої ради варшавського Інституту громадських справ.

Неліберальний поворот, який Польща зробила під час восьмирічного правління PiS, призвів до того, що країна, яку колись вважали взірцевою пострадянської демократією, втратила друзів на Заході, що підвищило напруженість перед голосуванням наступного тижня.

Критики уряду наполягають на тому, що третій термін дозволить їм завершити повне придушення незалежності судової системи, свободи ЗМІ, демократичних інститутів і прав жінок і меншин.

"Вибори сприймаються як останній шанс повернути назад процес відкату демократії демократичними засобами", – сказав Кухарчик CNN. "Занепокоєння полягає в тому, що якщо PiS залишиться при владі ще чотири роки, вони закриють прогалини в авторитарній системі, яку вони будували протягом останніх восьми років".

PiS стверджувала, що її реформи необхідні для модернізації польських інституцій і позбавлення судової системи від осіб, призначених за часів комунізму. Але критики партії припускають, що вона намагається піти шляхом Угорщини, чий зростаючий авторитаризм так само викликав гнів Брюсселя.

Зокрема, у Politico написали про зближення Польщі та Угорщини. Бо незважаючи на підписання загальноєвропейської угоди про міграцію, Варшава та Будапешт заявляють, що не підтримають декларацію в Гранаді.

"Зустріч лідерів ЄС у Гранаді була на межі зриву в п’ятницю, оскільки Угорщина та Польща погрожували заблокувати остаточну заяву, яка підсумовує погляди країн щодо міграції та майбутнього вступу України до Європейського Союзу", - пишуть журналісти.

По дорозі на саміт прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький окреслив свою рішучу позицію проти будь-яких заяв на підтримку нещодавно узгодженої європейської міграційної угоди – фактично знищивши шанси на досягнення консенсусу навколо остаточного тексту.

Віктор Орбан з Угорщини був ще більш запальним, заявивши, що Польщу та Угорщину "підштовхнули" до підписання плану міграційної реформи ЄС на початку цього тижня, але не підтримають жодної компромісної позиції в Гранаді.

Україна все більше програє інформаційну війну щодо контрнаступу

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У The Washington Post написали статтю про те, що Україна бореться за формування наративу під час свого виснажливого контрнаступу. Журналісти відзначають, що поки українські війська просуваються у контрнаступ, за яким уважно спостерігають, точиться інша битва: боротьба за контроль над історією та вплив на те, як світ бачить війну.

Після довгих суперечок щодо повільного прогресу та похмурих оцінок перспектив України протягом літа українські та західні офіційні особи останніми тижнями зосередилися на зміні наративу, щоб керувати очікуваннями та зміцнити підтримку протягом зими.

"Чотири місяці жорстоких боїв і значних втрат не дали результатів, на які сподівався Київ та його західні союзники. Незважаючи на певний прогрес України в прориві щільної російської оборони, виникають побоювання щодо замороженого конфлікту — і розпаду міжнародної підтримки. Існує також занепокоєння, що після домінування у війні зі зв’язків з громадськістю, здебільшого завдяки чудовим навичкам президента Володимира Зеленського, колишнього актора, Україна втрачає перевагу, тоді як президент Росії Володимир Путін набирає обертів у своїх наполяганнях на тому, що сили Москви перемагають", - відзначають американські журналісти.

У четвер Путін заявив, що якщо західні країни перестануть надсилати зброю Києву, "Україні залишиться жити тиждень".

Контроль над наративом має вирішальне значення для підтримки громадської підтримки боротьби України, яка почала коливатися в деяких західних країнах, включаючи дебати в США щодо великих витрат на Україну, які вже вплинули на національні виборчі кампанії в Польщі та Словаччині.

Під час останніх прес-брифінгів західні офіційні особи висловили незвичайний рівень занепокоєння тим, як війна оцінюється та звітується, причому зазвичай стримані брифінги відходять від своїх нотаток, щоб закликати журналістів дивитися не тільки на розвиток траншей контрнаступу, а й розглянути "повнішу картину" війни.

Але цю більш повну картину журналістам дедалі важче перевірити особисто. Останніми тижнями українські військові запровадили помітно жорсткіші обмеження доступу до лінії фронту, відзначають у The Washington Post.

Україна та її європейські прихильники публічно наполягають на тому, що вони довіряють США, попри дебати в Конгресі, але приватно вони стурбовані – це почуття було відчутним на зустрічі європейських лідерів цього тижня в Гранаді, Іспанія.

Російські пропагандисти — включно з контрольованими державою ЗМІ та військовими блогерами, на яких посилюється тиск, щоб дотримуватися лінії Кремля — скористалися моментом, щоб посилити заяви Кремля про те, що контрнаступ провалився і що з часом підтримка Києва послабиться.

Деякі відомі американські критики України, особливо Ілон Маск, грубо висміюють термінові заклики України про допомогу.

Багато в чому боротьба за обмін повідомленнями несправедлива. Зараз у Росії заборонено критикувати військових чи війну. Багато незалежних журналістів і опозиційних діячів покинули країну. Деякі були ув'язнені. Навіть яструбині військові блогери, які підтримують бажання Путіна завоювати українську територію, зазнали тиску, щоб утриматися від критики військових або зосередження уваги на їхніх невдачах.

Значно більша свобода преси в Україні та на Заході означає, що Києву та його прихильникам іноді важко говорити одним голосом.

Багато прес-офіцерів охоче діляться історіями про українські війська. Проте в деяких випадках вони обмежують делікатні теми. Про кількість загиблих і поранених українців майже не йдеться. У багатьох випадках вони стоять на відстані чутності, щоб послухати розмову військовослужбовців зі ЗМІ.

The Washington Post намагалася отримати доступ до районів поблизу лінії фронту, але прес-офіцери часто прагнуть направити репортерів до районів тренувань або до військ, які не беруть участі в активних бойових діях, посилаючись на проблеми безпеки.

Росія може провести ядерні випробування вперше з 1990 року

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Також ЗМІ стурбувала заява посла Росії, що та відкличе ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. Як пише The Guardian, у США засудили заяву посла Михайла Ульянова, заявивши, що вона "безпідставно ставить під загрозу глобальні норми" проти ядерних випробувань

Представник Росії в Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань заявив, що Москва відкличе свою ратифікацію пакту, крок, який Вашингтон засудив як загрозу "глобальній стабільності".

Хоча США підписали, але не ратифікували договір, вони дотримуються мораторію на випробування вибухи ядерної зброї з 1992 року, від якого, за їх словами, вони не планують відмовлятися.

Виступаючи в Сочі в четвер, президент РФ Путін кілька разів згадав про ядерну зброю. Він сказав, що "не готовий зараз сказати, чи дійсно нам потрібно чи не потрібно проводити тести".

Будь-яке російське ядерне випробування стане першим з 1990 року, останнім, проведеним Радянським Союзом. Поновлення випробувань ядерною наддержавою зруйнувало б один із головних досягнень у сфері нерозповсюдження з часів холодної війни.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Путін та інші російські офіційні особи часто звертали увагу на найбільший у світі ядерний арсенал країни, намагаючись утримати інші країни від допомоги Україні протистояти вторгненню.