Це максимум за всю історію, — повідомляє Bloomberg.

За підрахунками агентства, за цей час винахідник Facebook Марк Цукерберг втратив $65,5 млрд, засновник Amazon Джеф Безос - $63 млрд, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск - $62 млрд, а генеральний директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - $49,3 млрд.

При цьому їм вдалося зберегти свої місця у глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Маск залишився на першому місці зі статками $208 млрд, Безос — на другому ($130 млрд), Арно — на третьому ($49,3 млрд).

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