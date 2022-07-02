Найбагатші люди світу втратили за півроку рекордні $1,4 трильйона, - Bloomberg
У першій половині 2022 року спільні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $1,4 трильйона
Це максимум за всю історію, — повідомляє Bloomberg.
За підрахунками агентства, за цей час винахідник Facebook Марк Цукерберг втратив $65,5 млрд, засновник Amazon Джеф Безос - $63 млрд, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск - $62 млрд, а генеральний директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - $49,3 млрд.
При цьому їм вдалося зберегти свої місця у глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Маск залишився на першому місці зі статками $208 млрд, Безос — на другому ($130 млрд), Арно — на третьому ($49,3 млрд).
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