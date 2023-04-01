Найближчим часом зруйнується міф про непереможність осі Росія - Китай - Білорусь, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що невдовзі буде знищена російська армія українськими військами з застосуванням західного озброєння
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У росіян, у Лукашенка й у Сі Цзіньпіна величезні проблеми. Найближчим часом буде знищена одна з роздутих, розпіарених армій, яка входить до осі зла, - це російська армія. Вона буде знищена українськими військами з застосуванням західного озброєння. Тобто зруйнується міф про непереможності всієї цієї осі, до речі, включаючи Китай у тому числі. По Китаю це вдарить дуже сильно, бо Пекін з самого початку у цій темі. Тому вони й придумали єдину на цей час ідею, аби примусити всіх зупинитися, не наступати, розвести війська, а щоб на це звернули увагу, вони включили на максимальну режим ядерної палиці. Подивимося, що далі буде, а зараз ми вже бачимо партитуру трійці Лукашенко - Сі Цзіньпін – Путін, яку вони вже зараз будуть грати", - сказав військовий експерт.
Роман Світан додав, що це як раз напередодні того, що з 1 квітня, в День дурня, Росія стає головою Ради безпеки ООН, тому вони спробують за місяць провернути якісь речі, що пов'язані з директивами ООН, резолюціями про зупинення бойових дій або акцентують тему ядерної проблеми.
- 31 березня – останній день, коли в Радбезі ООН головуватиме Мозамбік. З 1 квітня головування на себе перебере Росія. Україна виступила різко проти
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