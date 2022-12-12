НАЗК перевіряє інформацію щодо  заступника голови ОП Тимошенка про використання дорогих автомобілів

Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

"НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ", – сказав він.

Новіков додав, що Україна має гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади, якщо хоче "отримати мільярди доларів на відновлення й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні".

"Бо на уряди наших партнерів є певний тиск – Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу. А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", – додав він.

28 жовтня журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили інформацію про те, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль новий люксовий позашляховик Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних потреб і вивезення людей з зони бойових дій. 31 жовтня Тимошенко пообіцяв передати автомобіль у прифронтовий регіон і зазначив, що використовував Chevrolet Tahoe як службове авто. За його словами, автомобіль перебував на балансі Державного управління справами.

4 грудня з'явилося розслідування видання "Українська правда", яке з'ясувало, що Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис. Коментуючи цю інформацію, народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда в ефірі Еспресо сказав, мовляв, Тимошенко не розуміє, що він своїми діями підставляє Україну та президента Володимира Зеленського. За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".

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