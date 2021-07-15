НАЗК просить суд розірвати контракт Вітренка з "Нафтогазом"

Про це повідомляє сайт НАЗК.

“Сьогодні, 15 липня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом про припинення контракту між НАК “Нафтогаз України” та головою правління товариства Юрієм Вітренком”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що раніше НАЗК виявило, що підписання контракту з Вітренком порушує положення закону про запобігання корупції, оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики та виконував обов'язки глави міністерства, при цьому впливаючи на "Нафтогаз".

Після цього НАЗК направляло приписи до Кабінету міністрів і наглядовій раді "Нафтогазу" з вимогою розірвати контракт, але цього досі не сталося.

"Саме тому НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору з керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в агентстві підкреслюють, що представники уряду і сам Вітренко підкреслювали необхідність подання такого позову, хоча усунути порушення в разі конфлікту інтересів зобов'язані й без рішення суду.



Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".

У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка. Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.

Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка. Вітренко знову оскаржив рішення НАЗК.

Згодом, Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо розривання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

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