Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про своє звільнення

Про це повідомляє пресслужба суду.



“До Окружного адміністративного суду від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення. Відповідачем зазначене НАЗК, третіми особами – Кабінет Міністрів та АТ "Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - ідеться в повідомленні.

Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року і скасувати його.

Суд вирішує, чи відкривати провадженння.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".

У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка.

Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.

Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка.