Вітренко просить суд скасувати припис НАЗК про своє звільнення
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Окружний адміністративний суд міста Києва скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції голові наглядової ради компанії Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт
Про це повідомляє пресслужба суду.
“До Окружного адміністративного суду від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення. Відповідачем зазначене НАЗК, третіми особами – Кабінет Міністрів та АТ "Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - ідеться в повідомленні.
Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року і скасувати його.
Суд вирішує, чи відкривати провадженння.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".
- У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка.
- Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.
- Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".
- ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
- 1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка.
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