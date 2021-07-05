У Нафтогазі заявили, що ОАСК припинив дію другого припису НАЗК щодо звільнення Вітренка
Окружний адмінсуд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо розривання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Рішення суд ухвалив в порядку забезпечення позову Вітренка про скасування припису НАЗК.
"Рішення ОАСК логічно узгоджується із висновками міжнародної юридичної компаніїта свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону. У випадку виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, та для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно мало звернутися до суду, а не спрямовувати припис до наглядової ради Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".
- У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка.
- Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.
- Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".
- ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
- 1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка.
- Вітренко знову оскаржив рішення НАЗК.
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