У Нафтогазі заявили, що ОАСК припинив дію другого припису НАЗК щодо звільнення Вітренка

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Рішення суд ухвалив в порядку забезпечення позову Вітренка про скасування припису НАЗК.

"Рішення ОАСК логічно узгоджується із висновками міжнародної юридичної компаніїта свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону. У випадку виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, та для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно мало звернутися до суду, а не спрямовувати припис до наглядової ради Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболева з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На місце Коболєва уряд призначив ексміністра енергетики Юрія Вітренка.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 15 червня вніс припис про незаконність призначення Юрія Вітренка головою НАК "Нафтогаз України".

У зв'язку із приписом НАЗК голова правління НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка.

Натомість Вітренко в своїй офіційній позиції заявив, що вважає припис упередженим та оскаржуватиме його в судовому порядку.

Шмигаль 17 червня оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".

ОАСК 18 червня зупинив дію припису НАЗК щодо звільнення Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

1 липня НАЗК направило другий припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою звільнення Вітренка.

Вітренко знову оскаржив рішення НАЗК.