НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП у поточному році: причини

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Серед причин імовірного зростання ВВП – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, кращі врожаї, ніж очікувалося, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

НБУ прогнозує, що 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

"Економічному зростанню сприятимуть подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит", - ідеться у повідомленні пресслужби.

Очікується, що у 2025 році темпи росту реального ВВП можуть пришвидшитися до 6%. У НБУ сподіваються, що цьому сприятиме зниження безпекових ризиків і пов'язане з цим повернення мігрантів.