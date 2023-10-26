НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП у поточному році: причини
Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році. Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Серед причин імовірного зростання ВВП – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, кращі врожаї, ніж очікувалося, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків.
НБУ прогнозує, що 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.
"Економічному зростанню сприятимуть подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит", - ідеться у повідомленні пресслужби.
Очікується, що у 2025 році темпи росту реального ВВП можуть пришвидшитися до 6%. У НБУ сподіваються, що цьому сприятиме зниження безпекових ризиків і пов'язане з цим повернення мігрантів.
- НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку до 16%. Регулятор не очікує зростання інфляції.
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