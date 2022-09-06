НБУ забезпечуватиме каси інших банків готівкою іноземних валют

Про це повідомляє пресслужба державного фінансового регулятора.

"З метою усунення труднощів із задоволенням потреб населення в готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ", - сказано у повідомленні.

Уточнюється, що перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться завтра, 7 вересня 2022 року. Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.

Заступник голови Національного банку Юрій Гелетій пояснив, що "нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців".

Фінансовий регулятор також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

У серпні НБУ попросив українців відмовлятися від пошкоджених банкнот під час розрахунків і пояснив причину.