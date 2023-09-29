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НБУ продовжив обмін монет і банкнот старого дизайну до кінця воєнного стану

29 вересня, 2023 п'ятниця
13:22
Економіка На фото: монети і банкноти старого дизайну

Національний банк України дозволив обміняти монети дрібних номіналів та банкноти гривні старого дизайну щонайменше до кінця воєнного стану

Про це інформує НБУ.

"Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування", - йдеться в заяві.

Це стосується монет 1, 2, 5 і 25 копійок та грошових знаків 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень, які були випущені до 2003 року. Їх давно не використовують для оплати за речі та послуги.

Українці отримають додатковий час для обміну цих грошей. Повідомляється, що це важливо для людей, які мусили покинути свої оселі через конфлікт або живуть на територіях під окупацією.

Безплатно обміняти монети та купюри на нові гроші можна в:

  • офісах Нацбанку в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому. Адреси цих офісів можна знайти на сайті Нацбанку.
  • деяких відділеннях чотирьох банків: Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ. Ви можете дізнатися, які саме відділення приймають старі гроші, на сайтах цих банків.

Зараз в обігу ще є близько 7,2 млрд штук монет дрібних номіналів. З того часу, як почався обмін, люди вже принесли майже 220 млн штук таких монет. Тільки за останній місяць було обміняно понад 3 млн штук.

  • 26 вересня Нацбанк випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" Її ескізи створив український художник і графічний дизайнер Сергій Майдуков.

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