"Україна – країна супергероїв": НБУ випустив пам'ятну монету з подякою енергетикам

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета має сучасний мінімалістичний дизайн.

З одного боку зображено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України.

"Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі", - пояснює пресслужба регулятора.

З іншого боку монети зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру Е – енергетика.

"І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.