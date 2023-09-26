"Україна – країна супергероїв": НБУ випустив пам'ятну монету з подякою енергетикам
Нацбанк випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" Її ескізи створив український художник і графічний дизайнер Сергій Майдуков
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Монета має сучасний мінімалістичний дизайн.
З одного боку зображено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України.
"Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі", - пояснює пресслужба регулятора.
З іншого боку монети зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру Е – енергетика.
"І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
- Раніше цього місяця НБУ представив пам'ятну монету до Дня воєнної розвідки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе