НБУ зміцнив гривню відносно долара

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,84 грн, 10 російських рублів - 3,7 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,1 грн, продають - по 27,2 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27 грн до 27,17 грн, продажу - від 27,12 грн до 27,3 грн.

Напередодні, 16 грудня, офіційний валютний курс становив 27,2 грн/$, 30,62 грн/євро, 3,69 грн за 10 російських рублів.



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