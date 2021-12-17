НБУ зміцнив гривню відносно долара
На п'ятницю, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 27,19 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,84 грн, 10 російських рублів - 3,7 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,1 грн, продають - по 27,2 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27 грн до 27,17 грн, продажу - від 27,12 грн до 27,3 грн.
- Напередодні, 16 грудня, офіційний валютний курс становив 27,2 грн/$, 30,62 грн/євро, 3,69 грн за 10 російських рублів.
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