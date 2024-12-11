"Не буду змагатися з малолітками": Заріцька з KAZKA хотіла б поїхати на Євробачення від України без конкурсу
Співачка Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA, яка двічі брала участь у Нацвідборі на Євробачення, поділилася, що хотіла би представляти Україну на пісенному конкурсі, якби її про це попросили
Про це вона сказала на шоу Okay Eva.
Українська музикантка Олександра Заріцька, вокалістка гурту KAZKA брала участь у національному відборі на Євробачення двічі: у 2018 та 2019 роках. Обидва рази гурт отримав недостатню кількість балів від журі й глядачів, щоб представляти Україну на пісенному конкурсі.
Заріцька розповіла, що шанувальники досі вважають, що KAZKA має взяти участь у Євробаченні.
"Чогось люди досі думають, що ми маємо їхати на Євробачення. І в мене теж досі є таке. Знаєте, наче як незакритий гештальт, бо ми були двічі й двічі програли. А Jerry Heil була тричі", - зауважила Заріцька.
Коли в співачки запитали, чи готова вона знову піти на Нацвідбір, вона заперечила.
"Я готова була б піти на Нацвідбір, якби я виграла. Якби мені сказали: "Олександро, ми тебе дуже любимо. Чи могла б ти представити одразу нашу країну?", я б сказала: "Так, буду". А так я не буду з малолітками сидіти й змагатися", - наголосила Заріцька.
Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025. Їх прийматимуть до 10 листопада.
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