"Не буду змагатися з малолітками": Заріцька з KAZKA хотіла б поїхати на Євробачення від України без конкурсу

Про це вона сказала на шоу Okay Eva.

Українська музикантка Олександра Заріцька, вокалістка гурту KAZKA брала участь у національному відборі на Євробачення двічі: у 2018 та 2019 роках. Обидва рази гурт отримав недостатню кількість балів від журі й глядачів, щоб представляти Україну на пісенному конкурсі.

Заріцька розповіла, що шанувальники досі вважають, що KAZKA має взяти участь у Євробаченні.

"Чогось люди досі думають, що ми маємо їхати на Євробачення. І в мене теж досі є таке. Знаєте, наче як незакритий гештальт, бо ми були двічі й двічі програли. А Jerry Heil була тричі", - зауважила Заріцька.

Коли в співачки запитали, чи готова вона знову піти на Нацвідбір, вона заперечила.

"Я готова була б піти на Нацвідбір, якби я виграла. Якби мені сказали: "Олександро, ми тебе дуже любимо. Чи могла б ти представити одразу нашу країну?", я б сказала: "Так, буду". А так я не буду з малолітками сидіти й змагатися", - наголосила Заріцька.

Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.

Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025. Їх прийматимуть до 10 листопада.