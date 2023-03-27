"Не можна здаватися перед ядерним терором", - глава МЗС Естонії про стратегію Заходу
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Заходу не можна здаватися перед ядерним терором Росії, оскільки це психологічна операція
Про це інформує в інтерв'ю РБК-Україна Урмас Рейнсалу.
"Він (страх перед ядерною зброєю, – ред.) більший, ніж у часи холодної війни. За часів холодної війни наше покоління, наші батьки та дідусі, у нашій західній спільноті знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції", – каже Рейнсалу.
Естонський міністр закордонних справ наголошує, що ядерну загрозу можуть використовувати як привід від чогось відмовитися і тоді ви втрачаєте психологічний ґрунт під ногами.
"Звичайно, різні країни мають різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози щодо ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв. Слід розуміти, що на їхню думку, це їхній єдиний важіль впливу на західні уряди – використовувати таку психологічну операцію", – додав Рейнсалу.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
- МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Москви та Мінська до нового пакету санкцій Євросоюзу через заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.97
Купівля 37.97Продаж 38.75
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе