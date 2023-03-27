Про це інформує в інтерв'ю РБК-Україна Урмас Рейнсалу.

"Він (страх перед ядерною зброєю, – ред.) більший, ніж у часи холодної війни. За часів холодної війни наше покоління, наші батьки та дідусі, у нашій західній спільноті знали, що не можна здаватися перед ядерним терором. І я думаю, що це має стати основою нашої сьогоднішньої ядерної концепції", – каже Рейнсалу.

Естонський міністр закордонних справ наголошує, що ядерну загрозу можуть використовувати як привід від чогось відмовитися і тоді ви втрачаєте психологічний ґрунт під ногами.

"Звичайно, різні країни мають різні точки зору на окремі нюанси в цьому контексті. Але Росія в ході цієї війни вже озвучувала такі загрози щодо ядерної зброї, яких не дозволяв собі, я не знаю, навіть Леонід Брежнєв. Слід розуміти, що на їхню думку, це їхній єдиний важіль впливу на західні уряди – використовувати таку психологічну операцію", – додав Рейнсалу.