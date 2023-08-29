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Не пішов із РФ: антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International

29 серпня, 2023 вiвторок
20:00
Світ Raiffeisen Bank

Антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International через діяльність в Росії: з ініціативою виступила чеська Асоціація прав громадян і підприємців

Про це інформує Чеське телебачення. 

Зазначається, що Асоціація підозрює банк у підтримці тероризму та фінансуванні агресії. Це пов'язано з тим, що Raiffeisen Bank залишився у Росії та сплачує там податки. 

Ініціатор скарги Лібор Малечек вказує, що оскільки австрійська банківська група Raiffeisen Bank International є найбільшим європейським банком, який досі залишається у РФ, вона отримує величезні прибутки.

"На жаль, вони потім у вигляді податку на прибуток надходять до бюджету російської держави, яка використовує їх для фінансування агресії проти України", - додав він, звернувши увагу, що в першій половині 2023 року банк заявив про 9% зростання у РФ. 

"Як це можливо, що раптом у рахунках ми виявляємо, що вони передають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?", - коментує Малечек.

Тому Асоціація прав громадян і підприємців подала кримінальну заяву проти всієї банківської групи через можливу підтримку тероризму. Це підтвердив представник поліції Чехії, додавши, що наразі триває розслідування. 

Крім того, група чеських клієнтів банку запустила петицію з вимогою про вихід банку з російського ринку. 

"Ідея розраховуватися тією ж кредитною карткою, що і, образно кажучи, постачальник військового спорядження для російської армії, наприклад, є для нас нестерпною", - зазначають вони. 

Що відомо роботу Raiffeisen Bank у РФ

28 січня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких РФ використовує для перевезення залізницею військової техніки та солдатів. Під обмежувальні заходи потрапили 185 компаній та осіб, у тому числі зареєстроване ТОВ "Райффайзен-Лізинг", яке є 100% дочірньою компанією "Райффайзенбанку Росія". Через це вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) знизилася на 6%. 

18 лютого повідомлялося, що санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста. 19 лютого представник Raiffeisen Bank International підтвердив, що група скоротила свою кореспондентську мережу до п'яти російських банків.

23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

"На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками", - заявили в НАЗК.

Зазначається, що російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста. 

Пізніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагав від австрійського банку Raiffeisen Bank International покинути ринок Росії. Вказано, що йдеться не про негайне згортання діяльності, а про формування плану дій. 

30 березня стало відомо, що Raiffeisen Bank International (RBI) просуватиме потенційні угоди щодо продажу або відокремлення банку в Росії з групи RBI. 

"Ми зобов’язуємося й надалі зменшувати свою бізнесактивність в Росії, в той час, як ми продовжуємо просувати такі потенційні угоди. Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності в Росії. Ми маємо зобов’язання підтримувати співробітників на усіх ринках, де присутня Група РБІ. Група РБІ несе відповідальність за своїх банківські процеси в Росії, де працює понад 9000 людей", - вказали в пресслужбі банку. 

У Національному банку України відповіли на заяву Raiffeisen Bank International щодо виходу з ринку РФ. НБУ відзначив позитивні сигнали у риториці RBI, проте наголосив, що заява не має чіткого плану. У Національному банку сподіваються, що RBI Group вже найближчим часом докладе зусиль для реалізації зазначених ініціатив. 

23 травня Raiffeisen Bank International відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Австрійська група має намір відокремити Raiffeisen зі складу та передати акціонерам. Відокремлення бізнесу виявилося імовірнішим сценарієм, ніж продаж, оскільки будь-який потенційний покупець був стурбований західними санкціями. 

Економіка
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Росія
Чехія
податки
Війна з Росією
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